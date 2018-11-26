Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России

Чечня возглавила рейтинг трезвости среди регионов России. Самым пьющим субъектом признан Чукотский автономный округ. Таковы результаты исследования федерального проекта «Трезвая Россия».

При составлении рейтинга эксперты проанализировали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика, число умерших от отравления спиртным, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртных напитков.

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Лидерами рейтинга стали Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. В ТОП-10 «самых трезвых» регионов России также вошли Белгородская и Тюменская области, Ставропольский край, Волгоградская область и Калмыкия.

Столица улучшила свои позиции с прошлого года и переместилась с 32-го места на 19-е. Санкт-Петербург занял 26 строчку в списке «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», поднявшись с 37 позиции.

Антилидеры рейтинга – Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Удручающая ситуация с потреблением алкоголя также наблюдается на Сахалине, в республиках Коми и Карелия, на Камчатке, в Кировской, Владимирской и Костромской областях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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