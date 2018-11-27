Абсолютное большинство россиян за увеличение возраста покупки алкоголя

Абсолютное большинство россиян поддерживают идею увеличения возраста покупки алкоголя с 18 до 21 года. Это предложение импонирует 78% сограждан (в 2013 году такой позиции придерживались 76%). Не одобряют повышение возраста 21% россиян. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с проектом «Трезвая Россия».

На то есть определенные причины. Так, например, каждый второй участник опроса (54%) лично замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда из-за пристрастия к алкоголю. Еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным пьянством. 44% респондентов рассказали, что наблюдали семейные конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголем. О таких фактах чаще слышали от знакомых 51% россиян.

Россияне рассказали о других проблемах связанных с пьянством. Так, потерю работы и жилья из-за употребления алкоголя лично наблюдали 42% россиян. Более трети (39%) сограждан рассказали о бытовых травмах, полученных в состоянии опьянения. Свидетелями несчастных случаев на производстве из-за пьяных сотрудников были 20% участников опроса, хотя 30% не слышали про такие случаи вовсе.

Аварии и дорожно-транспортные происшествия из-за пьяных водителей видели 38% опрошенных, но чаще встречали новости об этом в СМИ (57%). Каждый третий (33%) был свидетелем правонарушений в состоянии опьянения, кроме того более половины (56%) опрошенных встречали подобные новости в СМИ.

Менее трети респондентов (29%) россиян рассказали, что знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за их алкоголизма, а 27% респондентов лично замечали жестокое обращение и насилие в семье из-за чрезмерного употребления алкоголя. Каждый пятый опрошенный (22%) знает семьи, в которых из-за пьянства родителей рождались дети с патологиями, а в СМИ такие случае встречали 49% респондентов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23 ноября 2018 года по заказу проекта «Трезвая Россия». Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.18

Сбербанк опроверг сообщения о массовых блокировках за переводы до 1 тысячи рублей. / Екатеринбургские депутаты устроят внезапные проверки в школах, которые кормит «Золушка». / Екатеринбургский оперный театр останется без именитого европейского дирижера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»