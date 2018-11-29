«Трезвая Россия» требует запретить пивные и рюмочные в жилых домах

«Трезвая Россия» выступила с инициативой запретить размещение пивных и рюмочных в жилых домах. Кроме того, организация просит учесть это предложение при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография». Письмо с данными предложениями направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, рассказал глава общественного движения Султан Хамзаев.

Из приложенного к письму аналитического доклада «Трезвой России» следует, что за последние три года в регионах зафиксирован бурный рост числа пивных, которые зачастую открываются на первых этажах жилых домов, маскируясь под всякого рода заведения общепита. «Эксперты констатируют, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. Так, в некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов. Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручения учесть данную информацию при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография»», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Хамзаева.

По мнению общественников, для решения проблемы следует вернуть запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах и закрепить полномочия органов власти регионов вводить дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции организациями, оказывающими услуги общественного питания. По их мнению, существование пивных и рюмочных в жилых домах, которые в народе получили название «наливайки», усиливает криминогенность и нарушает «режим тишины» после 23:00.

Кроме того, отмечают эксперты, в таких питейных заведениях нередко реализуют напитки низкого качества с высоким процентом контрафакта, из-за чего увеличивается число алкогольных отравлений, повышается смертность, связанная с алкоголем и риск несчастных случаев со смертельным исходом.

«Трезвая Россия» считает, что их предложения будут способствовать достижению целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в части увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, роста доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличения до 55 процентов доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также создания механизмов развития комфортной городской среды для жителей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.18

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