Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ

Жителям России больше не придется доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий, льгот и компенсаций. Закон, отменяющий для граждан эту обязанность, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Из текста закона следует, что факт наличия у россиян задолженности за «коммуналку» теперь должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу решения суда. При этом граждан, претендующих на получение субсидий и компенсаций, не будут обязывать предоставлять документы, подтверждающие наличие или отсутствие подобного судебного решения. Информацию о судебных актах по долгам органы власти, принимающие решение о выделении субсидии, будут получить в государственной информационной системе ЖКХ.

В то же время, в законе сохраняется норма о том, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не будут предоставляться гражданам, если у них есть подтвержденные судом долги по платежам.

Новые положения вступят в силу лишь с 1 января 2021 года, поскольку ГИС ЖКХ еще не заработала в полном режиме. До этого времени будет действовать прежний порядок предоставления необходимых документов для получения субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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