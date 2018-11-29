Опасные бактерии, дрожжи и низкая пищевая ценность: «Росконтроль» забраковал всю селедку

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил качество пресервов из сельди пяти известных торговых марок. Специалисты выявили в одном из образцов бактерии кишечной палочки, в другом нашли значительное превышение количества дрожжей. Еще один образец не прошел проверку на «чистоту» сырья – в нем оказалось превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В итоге почти все бренды попали в «черный» список, сообщает пресс-служба «Росконтроля».

Эксперты проверили пресервы из тихоокеанской сельди специального посола пяти марок – «Меридиан», VICI, «Балтийский берег», «А'Море», «Каждый день». Экспертизу проводили по 40 параметрам, в том числе на наличие тяжелых металлов, на соответствие маркировке, на наличие и уровень консервантов. Селедку также оценивали по микробиологическим показатели и органолептическим свойствам.

В результате выяснилось, что в пресервах «Балтийский берег» в 4 раза превышено максимально допустимое количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

В образце «А'Море» обнаружены бактерии кишечной палочки, что свидетельствует о фекальном загрязнении продукции, связанном с серьезными нарушениями санитарно-противоэпидемических требований. Специалисты отмечают, что микроорганизмы, характерные для кишечной микрофлоры человека, могут вызвать у человека, съевшего такую селедку, кишечную инфекцию или пищевое отравление.

В сельди «Меридиан» и VICI найдены дрожжи в количестве, превышающем допустимое значение соответственно в 12 раз и в 2 раза. По словам специалиста «Росконтроля» Елены Менячихиной, при употреблении такой продукции возможны нарушения пищеварения. Она отметила, что превышение допустимого содержания дрожжей сигнализирует о нарушениях санитарно-противоэпидемического режима на производстве или технологии изготовления продукции.

Кроме того, эксперты установили, что в образцах «А'Море» и «Каждый день» содержание жира оказалось меньше на 28 и 59% соответственно, чем указано на маркировке. В сельди «Меридиан», «Балтийский берег» и «А'Море» заниженным оказалось количество белка.

Исследование также показало, что у четырех из пяти образцов селедки, за исключением продукции «Меридиан», обнаружено подкожное пожелтение жира, что недопустимо при изготовлении традиционной сельди специального посола по ГОСТу. Помимо этого, выяснилось, что у пресервов VICI прогорклый запах и вкус, что говорит о значительной порче продукта.

В итоге в «черный» список «Росконтроля» были занесены четыре образца пресервов из пяти. Селедка «Каждый день» попала в список товаров с замечаниями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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