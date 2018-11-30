В магазинах продают несвежее мясо индейки, напичканное антибиотиками: названы бренды, которые «отличились»

Эксперты Росконтроля нашли в магазинах мясо индейки сомнительной свежести, напичканное антибиотиками. Кроме того, все проверенные образцы не соответствовали данным, заявленным на этикетке. Специалисты подчеркнули, что употребление продуктов с антибиотиками чревато возникновением аллергии и дисбактериоза, особенно опасно такое мясо для беременных и кормящих женщин.

Проверку качества мяса индейки провел Росконтроль – экспертный центр Союза потребителей. Для исследования были взяты шесть образцов брендов «ВкусВилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис» и «Индолина», которые были направлены сразу в три лаборатории: ФГБНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, ФБУ «Ростест-Москва» и ФГБНУ ВНИИПП.

В трех образцах эксперты обнаружили антибиотики и антимикробные препараты. Это мясо, произведенное под брендами «ВкусВилл», «Пава Пава» и «Индолина». Специалисты пояснили, что обычно такие препараты используют производители, чтобы птица быстрее росла и не болела. В Росконтроле подчеркнули, что законом это не запрещено. Правда, отправлять на убой птицу можно лишь после того, как препараты полностью выведутся из организма. Похоже, что это правило соблюдают не все. Между тем, у человека, который ест такое мясо, формируется устойчивость к данным препаратам, и лечение одноименным антибиотиком в случае заболевания ему уже не поможет. Кроме того, на подобные вещества в мясе у человека может возникнуть аллергическая реакция или дисбактериоз, а особенно опасно такое мясо для беременных и кормящих женщин.

Все три образца были внесены в список товаров с замечаниями.

Еще несколько образцов оказались несвежими. Филе бедра «Краснобор» эксперты заподозрили в сомнительной свежести уже по органолептическим признакам – по виду на разрезе, цвету мяса, запаху бульона. Тест с реактивом Несслера на наличие продуктов распада белка подтвердил опасения: мясо начало портиться.

Возникли замечания и к мясу индейки от «Индолины» и «Индис», которое также оказалось не слишком свежим. «Образцы содержат слишком много летучих жирных кислот. Кроме того «Индис» имеет слегка затхлый запах, филе плохо обескровлено, выявлены сгустки крови на внутренней стороне бедра и кровоподтеки на жировой ткани», – отметили в Росконтроле. Эти образцы также попали в список товаров с замечаниями. Специалисты пояснили, что теперь невозможно узнать, по чьей вине на прилавке оказалось несвежее мясо – производителя или участников логистической цепочки.

В Росконтроле подчеркнули, что все остальные тесты на безопасность образцы прошли успешно: патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл и листерий, не обнаружено, гормонов и стимуляторов роста птицы – тоже.

При этом оказалось, что все производители на этикетках указали завышенное по сравнению с фактическим содержание жира в мясе. Так, филе бедра индейки от «Индилайт» на 30% менее жирное, чем указано на этикетке, а белка в нем на 20% больше. В «Красноборе» белка больше на 30%, а жира меньше в два раза. В «Индисе» белка оказалось больше на 26%, жира меньше на 46%. «Вкусвилл» указал содержание белка на 20% меньше фактического, а жира в мясо эксперты нашли в четыре раза меньше, чем было указано. В продукте бренда «Пава-Пава» жира нашли в два раза меньше от заявленного в маркировке – так же, как у «Индолины».

В итоге эксперты сделали вывод, что вероятность покупки в магазине несвежего мяса индейки весьма велика. Кроме того, на столе у покупателя вполне может оказаться и мясо с антибиотиками. По результатам этой проверки Росконтроль смог порекомендовать только один бренд, в котором не обнаружено ни антибиотиков, ни признаков начала распада белка: это филе индейки «Индилайт».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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