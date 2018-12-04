Вечные школьники: более половины родителей делают уроки за детей

Более половины родителей российских школьников делают домашнее задание вместо своих детей, следует из результатов исследования проекта «Mail.ru Дети».

В основном мамы и папы помогают отпрыскам с математикой (32%), иностранным языком (28%), русским языком (26%), изобразительным искусством (25% и литературой (19%).

Более двух третей родителей (70%) делают уроки вместе со своими детьми, приводит данные исследования РИА «Новости». Треть респондентов (33%) полагают, что ребенок должен самостоятельно выполнять домашние задание. Еще 37% сочли помощь детям неплохой практикой.

Кроме того, около трети родителей (30%) признались, что тратят на выполнение уроков час в день. 29% заявили, что занимаются с детьми до двух часов, а 22% – больше двух часов.

Исследование проводилось среди 8,2 тысяч пользователей проекта «Mail.ru Дети». Большинство респондентов (72%) – родители одного ребенка. 67% участников опроса – родители учащихся в начальной школе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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