Сотни тверских депутатов и чиновников прокатились в Москву к патриарху Кириллу на спецпоезде

Несколько сотен депутатов и чиновников Тверской области совершили поездку в Москву на специально заказанной электричке, чтобы присутствовать на литургии, приуроченной к 700-летию со дня гибели князя Михаила Тверского, передает «Говорит Москва».

По словам зампреда правительства Тверской области Андрея Белоцерковского, поездка была оплачена не из бюджета. На эти цели якобы пошли средства спонсоров, чьи имена он отказался называть. «Ласточка» отправилась из Твери в Москву ранним утром. Белоцерковский подчеркнул, что посещение литургии носило необязательный характер. «Никакой принудиловки нет. Но все желающие смогли попасть», – сказал он.

На видео, заснятом очевидцем видно, как большое число по-деловому одетых людей погрузились в электричку, а также слышно, как женщина объявляет по громкоговорителю: «Электропоезд «Ласточка» специального назначения до станции Москва отправится от второй платформы в 5 часов 40 минут».

В начале ролика его автор смеющимся голосом произносит, вероятно, обращаясь к дежурившей на платформе сотруднице вокзала или правоохранительных органов: «Тут 300 человек в электричке, они вольные?» «Они – вольные», – ответил бодрый женский голос.

Между тем, по данным «Коммерсанта», отказаться от этой поездки ни чиновникам, ни депутатам было нельзя, в том числе, несмотря на вероисповедание. Из-за поездки чиновников, уточняет издание, была отменена утренняя электричка на Москву. Пассажирам отмену объяснили техническими причинами.

Литургия, о которой идет речь, состоялась во вторник, 4 декабря, в Успенском соборе московского Кремля, ее провел патриарх Кирилл. Изначально планировалось, что главное богослужение состоится в основанном князем Спасо-Преображенском соборе в Твери, но реставрационные работы не успели завершить в срок.

Москва, Иван Гридин

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