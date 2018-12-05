В Новый год полиция будет задерживать преступников с «Нежностью»

Министерство внутренних дел России закупило наручники под названием «Нежность». Производитель обещает, что специальные браслеты деликатно ограничивают движение и не повреждают кожу.

Контракт был заключен с ЗАО «НПО СМ», передает «Интерфакс». Поставщик должен доставить в органы внутренних дел 28,6 тысячи комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей.

На сайте производителя наручники носят название «Нежность». Они обеспечивают быстрое и надежное ограничение свободы движений рук нарушителя. При этом имеют регулируемый размер браслетов, не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи.

Механизм браслетов рассчитан на 5000 циклов безотказной работы. Наручники выдерживают нагрузку до 250 кг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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