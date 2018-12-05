Новые правила оставят россиян без импортного алкоголя

Поставки иностранного спиртного в Россию могут быть значительно осложнены из-за требований, установленных новым техническим регламентом «О безопасности алкогольной продукции», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Комитета производителей алкогольной продукции, направленное в Минфин.

В частности, документ устанавливает единые требования к российским производителям алкоголя и импортерам в части полного соответствия сырья и производственных помещений техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». По факту импортер не сможет «гарантировать и документально подтвердить», что продукция, как и помещения, в которой она была произведена, соответствуют всем российским нормам. В итоге произведенные за рубежом напитки могут оказаться под запретом ввоза в Россию.

Кроме того, новый техрегламент меняет определение ликеро-водочных изделий (ЛВИ), исключая из него дистилляты. «Иными словами, часть продукции, которая сейчас относится к ЛВИ, перестает ею быть, и, следовательно, завод не сможет ее выпускать, так как лицензия у него именно на выпуск ЛВИ», – говорится в письме. Более того, отмечается в нем, изменения повлекут необходимость замены федеральных специальных и акцизных марок на продукцию вследствие изменения ее категории. Это произойдет, например, с коньяком. Сейчас, согласно законодательству РФ, он относится к спиртным напиткам. Техрегламент же относит его к винодельческой продукции, для которой существуют свои марки.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что не разделяет опасений иностранных производителей и считает, что требования к импортированным и произведенным в России напиткам должны быть одинаковыми.

На сегодняшний день импортный алкоголь приходится существенная доля продаж спиртных напитков в России. В 2017 году импорт виски составил 37,14 млн литров, рома – 5,62 млн литров, коньяков и бренди – 12,04 млн литров, тихих вин – 244,43 млн литров, игристых – 46,08 млн литров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.18

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