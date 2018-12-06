В Рязани на надгробиях погибших в ВОВ солдат после реставрации появились ошибки и неточности

Рязанские археологи возмущены тем, как отреставрировали надгробия на Скорбященском мемориальном кладбище. На табличках появились ошибки в датах и именах, а само исполнение оставляет желать лучшего.

Скриншот видео «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция»

Активисты опубликовали видео с кладбища, где побывали накануне акции ко Дню неизвестного солдата, в сообществе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция» «ВКонтакте». По их словам, на надгробиях небрежным образом написаны имена, есть ошибки в годах рождения, фотографии бойцов закрашены побелкой.

«Если с годами жизни [солдат] можно было признать небрежность в оформлении, то здесь чистой воды глумление над памятью павших, это даже не бардак, это издевательство», – говорит автор видео. Он ходит среди надгробий и указывает на ошибки.

«Стоя перед каждым таким «нарисованным» надгробием, ощущаешь чувство вины за то «уважение» к памяти павших, которое ты перед собой вынужден видеть. 3 декабря здесь добавили контраста многие пышные атрибуты официального праздника: однодневные флаги, венки, речи, гвоздики, Вечный огонь и ружейный салют. До могил празднующие не дошли. Мероприятие завершилось», – рассказали археологи.

Активисты обратились к местным чиновникам с просьбой навести порядок и исправить ошибки в личных данных похороненных здесь бойцов РККА.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

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