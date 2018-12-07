В России хотят снять запрет на продажу шампанского в новогоднюю ночь

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает разрешить продавать шампанское в новогоднюю ночь. По его словам, запрет на продажу алкоголя способствует распространению контрафакта и, как следствие, увеличению случаев тяжелых отравлений.

Народный избранник обратился с просьбой разрешить продавать шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает «черный» рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией», – объясняет Петров.

Граждане за неимением альтернативы покупают суррогат, что влечет значительное увеличение тяжелых отравлений в период новогодних праздников.

Согласно российскому законодательству в период с 23:00 до 8:00 по местному времени продажа спиртного в магазинах запрещена. Ограничение действует в том числе и на время празднования Нового года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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