Ушла из жизни правозащитница Людмила Алексеева

На 92-м году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева, сообщил Совет по правам человека при президенте РФ. Она находилась в московской городской клинической больнице №15.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней», – заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он особо отметил, что вплоть до последних дней Людмила Алексеева не прекращала работу. «Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», – сказал Федотов.

«Сказать, что нам будет ее не хватать, – это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», – добавил он.

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году. В 1945 году она поступила на исторический факультет МГУ, в 1956 году Алексеева окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института, напоминает РБК. Она была активной участницей диссидентского движения в СССР, занималась распространением самиздата, неоднократно получала предупреждения от КГБ.

В 1976 году она стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы (МХГ), созданной после подписания при участии СССР в Хельсиники соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека. В 1977 году под угрозой ареста покинула страну, перебравшись в США. Вернулась на родину только в 1993 году, а через три года после этого была избрана председателем МХГ. До 2008 года Алексеева являлась одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

Несмотря на преклонный возраст, Алексеева неоднократно участвовала в акциях протеста. Так, например, в декабре 2009 года в ходе акции в рамках «Стратегии-31», в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний, 82-летнюю Алексееву задержали бойцы ОМОНа. В 2017 году она была удостоена госпремии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Дважды (в 2012 и 2013 годах) Алексеева выдвигалась на Нобелевскую премию мира.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.18

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