Россияне в Новый год чаще желают здоровья, чем богатства

Исследователи провели опрос и выяснили, какие желания загадывают граждане России в новогоднюю ночь. Оказалось, что россиян значительно больше волнует здоровье свое и близких, нежели возможность заработать много денег.

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, под бой курантов 30% жителей РФ желают здоровья себе и своей семье. В три раза меньше (11%) респондентов загадывают финансовое благополучие в наступающем году. 9% опрошенных мечтают о счастье и мире во всем мире, передает РИА «Новости».

6% россиян мечтают о благополучии во всех его аспектах, 5% – о стабильности, 4% желают обрести любовь, такое же число респондентов хотят приобрести собственное жилье. Кроме того, по 3% респондентов заявили о том, что хотели бы в Новом году сыграть свадьбу и завести ребенка.

Чаще о здоровье и счастье мечтают женщины, мужчины же желают заработать много денег.

В опросе приняли участие 1000 жителей 291 населенного пункта России. Все участники исследования являются представителями экономически активного населения страны старше 18 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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