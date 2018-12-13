Госдуме предложили частично декриминализовать нацистскую символику

В Госдуму внесли пакет законопроектов, уточняющий нормы демонстрации нацистской символики. Предлагается разрешить использование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, а также в учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма. Документы были разработаны депутатами во главе с председателем комитета по культуре Госдумы Еленой Ямпольской.

Авторы законопроекта отмечают, что репост снимка парада Победы на Красной площади 1945 года или лайк под фотографией Штирлица с фашистской символикой на рукаве не будет являться основанием для штрафа или уголовного преследования при условии, что автор своим постом осуждает нацизм.

Случаев, когда за безобидный репост военных снимков или Минкульт не даёт прокатное удостоверение фильму, где демонстрируется нацистская символика, с момент введения запрета на демонстрацию свастики, уже немало. Причина в том, что нормы двух федеральных законов – «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» – противоречат друг другу.

Так, например, в 2015 году в Смоленске суд признал виновной женщину за публикацию фотографии своего двора, сделанную во время немецкой оккупации. А в 2018 году ставропольского студента оштрафовали за репост фотографий из Музея Второй мировой войны в Польше, говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают скорректировать закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и принять поправки в статью КоАП, которая стала причиной ряда громких судебных дел. Её предлагается исправить так, чтобы не допустить разночтений в случаях использования нацистской символики «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма и экстремизма».

«Люди хотят увековечить память о Победе, а им дают по рукам, пытаются наказать. Это ещё один камень на дороге нашей культуры, который необходимо убрать, чтобы о него перестали спотыкаться», – приводит слова Ямпольской «Парламентская газета».

Москва, Иван Гридин

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