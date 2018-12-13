Граждане России назвали виновных в экономических проблемах страны

Социологи Левада-центра спросили у граждан России, кто, по их мнению, несет наибольшую ответственность за проблемы в стране. Россияне обвинили в экономических неудачах президента Владимира Путина. Примечательно, что за успехи они также благодарят главу государства.

Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент. Это третий раз за последние 18 лет, когда доля опрошенных, считающих Путина виноватым в проблемах страны, превышает 50%. Подобное наблюдалось в августе 2012 года (51%) и в августе 2014 года (65%), следует из данных опросов, представленных на сайте Левада-центра.

37% респондентов возложили ответственность за проблемы на правительство и министров, каждый пятый считает виноватым премьер-министра Дмитрия Медведева. 13% россиян уверены, что за кризис отвечают губернаторы и местные власти, 5% – бизнес.

При этом успехи в экономике граждане также приписывают президенту. Те же 55% видят заслугу Владимира Путина в росте благосостояния населения. Только 13% считают, что стали жить лучше благодаря правительству, 4% – премьеру Дмитрию Медведеву.

Опрос проводился 22 – 28 ноября 2018 года в 136 населенных пунктах 52 регионов России. Участие в исследовании приняли 1600 человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.18

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