Эксперты «Роскачества» дали советы по выбору новогоднего шампанского

Эксперты рассказали, как не ошибиться в выборе шампанского к Новому году. Рекомендации опубликованы на сайте «Роскачества». Хорошее российское игристое вино не может стоить дешевле 300 рублей, отметили эксперты. Дешевле будут только винные напитки с содержанием ароматизаторов и красителей. В таких напитках содержание собственно виноматериалов может составлять менее половины объема.

«Самые интересные вина, произведенные классическим методом из российского винограда, начинаются от 1,5 тыс. рублей», – рассказали эксперты. Французское шампанское будет стоить вдвое дороже, отметили в ведомстве, добавив, что качество вина вовсе не зависит от содержания в нем сахара. Желающим убедиться, что шампанское произведено в России, в «Роскачестве» посоветовали искать маркировки «вино защищенного географического указания» и «вино защищенного наименования места происхождения».

Там также отметили, что в последние годы на российском рынке в несколько раз выросла доля, так называемых «игристых винных напитков» (самый популярный бренд уже продается в объеме более 80 млн. бутылок в год). «Они, как правило, имеют красивые «иностранные» названия, напоминающие итальянские винные бренды. Такая же форма бутылки, красивая разноцветная фольга и пробка с проволочкой-мюзле. Пахнуть может чем угодно – от персика до клубники. Только к классическому игристому вину они имеют очень отдаленное отношение», – рассказал заместитель руководителя «Роскачества», куратор проекта «Винный гид России» Илья Лоевский.

Напомним, игристые вина, в отличие от тихих, проходят две стадии брожения. Сначала дрожжи перерабатывают виноградный сахар в алкоголь, затем, после добавления «тиражного ликера» (смеси вина, сахара и специальной культуры дрожжей), вино бродит второй раз для получения тех самых «волшебных пузырьков». Температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от 6 до 9 градусов. Для дорогих коллекционных вин, температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов. Это позволяет более полно раскрыться сложному аромату.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.18

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