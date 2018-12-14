Пересоленые огурцы: экспертиза «Росконтроля» забраковала популярный продукт

Специалисты экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» проверили качество соленых огурцов нескольких популярных брендов, и результате оказалось, что они один из исследуемых образцов лучше не покупать.

Экспертиза проводилась сразу в двух лабораториях – ФГБУ «ФЦОКЗ» и ФГБНУ «ВНИИТеК». Были протестированы соленые огурцы от торговых марок «Белоручка», «ФЭГ», «Агропрод/Квашенка», «Каждый день», «Красная цена». Первые два товара произведены по ГОСТу, остальные – по техническим условиям и стандартам организации производителей, условия которых экспертам неизвестны.

Как отметили в Росконтроле, само название продукта указывает на превышенное количество соли, но даже здесь производителю необходимо соблюдать меру. ГОСТ определяет допустимые значения содержания хлоридов в диапазоне 2,5-3,5%.

При проверке выяснилось, что образцы, для производителей которых это требование обязательно, в эти параметры вписались. А вот в огурцах «Каждый день» и «Красная цена» соли больше: 4,7 и 3,8% соответственно. «Каждый день» слишком соленые даже на вкус, что понравится далеко не всем.

Вместе с тем было установлено, что массовая доля титруемых кислот, которая указывает на качество исходного сырья, во всех образцах оказалась ниже рекомендованных ГОСТом. Но зато в огурцах нет посторонних и минеральных примесей, уточнили в «Росконтроле».

Специалисты также обратили внимание, что массовая доля собственно огурцов по стандарту должна составлять не менее 50% от общей массы продукта. «Белоручка» и «ФЭГ», для которых это требование является обязательным, поскольку на их этикетке указан ГОСТ, его не выполняют: в первом 45% огурцов, во втором – 43%. Остальные образцы изготовлены по ТУ, поэтому можно просто оценить щедрость производителей: в «Каждом дне»: 54% огурцов в банке.

Также было установлено, что все образцы, кроме «Агропрод/Квашенка», имеют неестественно высокое содержание меди, не характерное для этого вида продукции. Хотя в то же время содержание нитратов в большинстве огурцов не превышает максимально допустимого количества. Лишь в «Каждом дне» их содержание – высокое даже для огурцов, выращиваемых в защищенном грунте.

По результатам экспертизы специалисты «Росконтроля» рекомендуют не верить тому, что написано на этикетках продукции. В огурцах «ФЭГ», «Агропрод/Квашенка» и «Каждый день» было выявлено несоответствие между заявленным и реальным составом: в них лабораторно определили присутствие консерванта сорбиновой кислоты, не указанного в составе. Это серьезное нарушение технического регламента, оно стало определяющим основанием для занесения образцов в «черный список».

«Почти все образцы, кроме «ФЭГ» оказались с механическими повреждениями. «Каждый день» к тому же мятые и сморщенные. «Белоручка» и «Красная цена» – слабо хрустят, «Агропрод / Квашенка» не хрустят вовсе», – уточнили эксперты.

В итоге ни один образец не рекомендован к покупке: «Белоручка» и «Красная цена» добавлены в список товаров с замечаниями, а «ФЭГ», «Агропрод / Квашенка» и «Каждый день» занесены в «черный список».

Примечательно, что за шесть лет работы Росконтроль выявил массовые нарушения в маркировках продукции. Из 10 тысяч проверенных товаров закупленных в 10 основных торговых сетях, недостоверную информацию в маркировке имеет около 60%, по отдельным категориям – до 80 %. При этом каждый пятый имеет нарушения в маркировке, которые можно выявить невооруженным глазом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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