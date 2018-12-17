Детский омбудсмен заявила о неэффективности программ по борьбе с агрессией в школах

Существующие программы мероприятий по преодолению агрессии в школах не дают желаемых результатов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, в общеобразовательных учреждениях был проведен выборочный мониторинг воспитательных программ, который дал неутешительный результат, передает ТАСС.

«Мы, конечно, понимаем определяющую роль семьи в деле воспитания, но самое неправильное, что может быть, – это сваливать ответственность и не замечать проблему», – заявила Кузнецова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она обратилась от имени уполномоченных с просьбой провести масштабный, глубокий мониторинг воспитательных программ в сегодняшних школах. Кузнецова отметила, что только после «изучения существующих плюсов, минусов и особенностей» можно принимать решение о том, что необходимо менять в этой «чувствительной, тонкой и важной» области.

Кроме того, омбудсмен сообщила о росте числа обращений, связанных с воспитанием в образовательных организациях. Однако, несмотря на это, по мнению Кузнецовой, ведущую роль в деле воспитания все же играет семья.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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