Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили

Министерство внутренних дел предложило актуализировать закон «О полиции». В частности, стражам порядка предлагают разрешить вскрывать автомобили, если существует угроза жизни людей, а также позволить досматривать подозреваемых в краже.

Поправки были разработаны при участии органов государственной власти субъектов РФ, территориальных органов МВД России, ветеранов органов внутренних дел, общественных объединений и граждан.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», – сообщается на сайте МВД.

Кроме того, инициатива предусматривает право полицейских на проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся от правосудия.

Правоохранителям хотят разрешить вскрывать транспортные средства в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Речь идет о тех, кто заперт в машине и нуждается в оказании первой или медицинской помощи, а также, например, оставленных в автомобиле младенцах. «Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве считают, что принятие поправок к закону «позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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