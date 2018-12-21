В России появился новый вид профессиональной деятельности

В России вступает в силу закон о новом виде профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Теперь россияне могут заниматься инвестиционным консультированием.

Финансовые советники будут давать рекомендации клиентам с целью сохранить или преумножить капитал, оценить риски, на которые готов пойти человек, вкладывающий деньги в фондовый рынок.

При этом консультант будет нести ответственность за качество рекомендации и ее соответствие интересам клиента, пишет «Российская газета». «Некомпетентный, очевидно непрофессиональный и безграмотный совет консультанта дает клиенту право требовать возмещения убытков, которые он понес в результате следования этому совету», – пояснил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Впрочем, законом также предусмотрено, если информация, предоставленная клиентом, будет недостоверной, то финансовый советник не будет нести никакой ответственности в случае получения убытков.

Услуги по инвестиционному консультированию может оказывать компания или индивидуальный предприниматель, состоящие в соответствующем реестре Банка России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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