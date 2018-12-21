«Выброшенная с 10-го этажа любовница залезла обратно». В Рунете составлен рейтинг смешных заголовков

В Рунете обнародован список самых спешных заголовков к материалам средств массовой информации. В группе поддержки анонимных читателей новостных заголовков в «Фейсбуке» объявлено голосование, которое пользуется большой популярностью пользователей соцсети. Редакция РИА «Новый День» проверила каждый – все перлы реальные.

Судя по предварительным итогам голосования, в топ-5 этого своеобразного рейтинга попали следующие «кандидаты»: «Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова», «На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить», «Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли», «Брестские таможенники изъяли у поляка печень» и «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника».

Топ-50 перлов, которые сейчас обсуждает Рунет, в очередной раз собрал житель Белоруссии Юрий Усков:

Распутной жительнице Воронежа посоветовали ценить момент

Найденная в Березанском лимане корюшка принесла рыбаку горюшко – его задержал Николаевский рыбоохранный патруль

В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер

В уральском морге ввели самообслуживание

Режиссер Гильермо дель Торо пока не готов переехать жить в Минск

Астраханцы в Египте смогут не только отдохнуть, но и заработать на продаже органов

Через 42 года жительница Приозерска вспомнила, что ее муж куда-то ушел

Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора

Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров

В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый

Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё

Невменяемая папина гордость, мамина радость тормозит утренние попутки в Ростове

На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить

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Мясник с улицы Гоголя в Тамбове вконец обнаглел

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Срезающего путь воронежца наказал бог весны

В честь 8 Марта злоумышленники оставили трактор без карданных валов

Из правительства Нигерии похитили необходимый для принятия решений жезл

Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли

Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова

В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки

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