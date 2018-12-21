«Выброшенная с 10-го этажа любовница залезла обратно». В Рунете составлен рейтинг смешных заголовков

В Рунете обнародован список самых спешных заголовков к материалам средств массовой информации. В группе поддержки анонимных читателей новостных заголовков в «Фейсбуке» объявлено голосование, которое пользуется большой популярностью пользователей соцсети. Редакция РИА «Новый День» проверила каждый – все перлы реальные.
Судя по предварительным итогам голосования, в топ-5 этого своеобразного рейтинга попали следующие «кандидаты»: «Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова», «На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить», «Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли», «Брестские таможенники изъяли у поляка печень» и «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника».
Топ-50 перлов, которые сейчас обсуждает Рунет, в очередной раз собрал житель Белоруссии Юрий Усков:
Распутной жительнице Воронежа посоветовали ценить момент
Найденная в Березанском лимане корюшка принесла рыбаку горюшко – его задержал Николаевский рыбоохранный патруль
В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер
В уральском морге ввели самообслуживание
Режиссер Гильермо дель Торо пока не готов переехать жить в Минск
Астраханцы в Египте смогут не только отдохнуть, но и заработать на продаже органов
Через 42 года жительница Приозерска вспомнила, что ее муж куда-то ушел
Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора
Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров
В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый
Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё
Невменяемая папина гордость, мамина радость тормозит утренние попутки в Ростове
На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить
Чудо-бабушка: 70-летнюю сыктывкарку обвиняют в избиении пяти соседей лопатой
Мясник с улицы Гоголя в Тамбове вконец обнаглел
Известный политолог не доел борщ в столовой Рийгикогу
Срезающего путь воронежца наказал бог весны
В честь 8 Марта злоумышленники оставили трактор без карданных валов
Из правительства Нигерии похитили необходимый для принятия решений жезл
Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли
Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова
В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки
Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства
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