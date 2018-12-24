Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома

Только 5% россиян поедут в путешествие в новогодние каникулы, подавляющее большинство (70%) праздники проведут дома. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир.

За три года число граждан России, которые встречают Новый год вне дома, уменьшилось почти в два раза – в 2015 году таких было 41%. Каждый пятый планирует уехать на дачу или в гости к друзьям и родственникам.

В туристической поездке по России новогодние праздники проведут 2% россиян. В 2015 году об этом заявляло в четыре раза больше респондентов – 8%. Также 2% опрошенных поедут за границу. Еще 1% отдохнут в новогодние каникулы в санатории.

6% жителей России планируют в праздники работать. Три года назад таких было 8%.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних граждан РФ, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.18

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