МВД предложило скорректировать бланк российского паспорта

Министерство внутренних дел РФ вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о внесении ряда изменений в бланк паспорта гражданина России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство, в частности, призвало добавить в паспорт напоминание о сроках его обмена. По мнению авторов инициативы, на последней странице документа необходимо указать, что его следует обновить в течение тридцати дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Также предлагается определить условия, когда удостоверение личности признается недействительным и подлежит изъятию. Например, это произойдет в случае указания недостоверных сведений либо если паспорт был оформлен на основании поддельных документов.

По данным издания «Говорит Москва», в случае принятия правительственного документа с последней страницы паспорта исчезнут напоминание о возможности вносить в него сведения о группе крови и резус-факторе, а также предостережение о недопустимости размещения посторонней информации в нем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.18

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