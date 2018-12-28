Эксперты назвали худшее шампанское на российском рынке

«Росконтроль» проверил качество игристых вин, реализуемых на территории России, и пришел к выводу, что «Советское шампанское» является худшим напитком к праздничному столу.

В тестировании участвовали семь брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon. Эксперты проверили образцы по 30 параметрам качества и безопасности.

Все напитки, кроме «Советского шампанского», прошли экспертизу на наличие диоксида углерода, которого по ГОСТ не должно быть в игристом вине. По стандарту газация в шампанском должна быть естественной. «Советское шампанское» оказалось подделкой и занесено в Черный список Росконтроля.

По концентрации лимонной кислоты, которая должна быть не более 1 г/дм³, все участники анализа уложились в норму. По наличию сахара разбег оказался велик – от 7,3 г/л в «Российском шампанском» до 14,9 г/л в «Новом свете». «Тем не менее, по ГОСТу, брютом может считаться игристое вино, содержащее от 6 до 15 г/л сахара, и все образцы в этот диапазон уложились», – говорится в исследовании.

По словам специалистов, правильное игристое вино должно обладать тонким, развитым ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. Этим параметрам наиболее соответствуют Moёt & Chandon и «Новый Светъ». При этом вкус и запах «Советского шампанского» эксперты забраковали, назвав «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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