Курение на балконе может влететь в копеечку: Верховный суд разрешил потребовать компенсацию

В России курильщики должны компенсировать моральный вред своим некурящим соседям, если те пожалуются на дым. Соответствующее постановление принял Верховный суд РФ.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред», – говорится в документе.

В суде пояснили, что курящие люди имеют полное право курить у себя дома, однако должны делать это так, чтобы «последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям».

Прецедента добился житель Новосибирска, которому удалось доказать, что его сосед более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха попадает в его квартиру, «подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания».

Верховный суд поддержал истца и в качестве компенсации морального вреда взыскал с ответчика 5 тысяч рублей, причём изначально истец требовал 250 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.18

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