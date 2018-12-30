В Москве ограничили продажу спиртного и прохладительных напитков

В Москве ограничили продажу алкоголя. ОБ этом сообщил руководитель городского департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

С 30 декабря до 8 января 2019 года любые алкогольные напитки, а также соки и газированную воду в стеклянной таре запрещено продавать в торговых точках рядом с площадками, на которых проводятся массовые мероприятия.

Ограничения введены с целью профилактики травм и правонарушений.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.18

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