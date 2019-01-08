Потенциально опасен: в России запретили «сухой алкоголь»

В России с 8 января запрещены производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Запрет инициировало правительство РФ. Под порошковым алкоголем понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.

Поводом для введения запрета послужили опасения, что спиртосодержащие порошки могут быть опасными для здоровья, поскольку у потребителей есть возможность менять концентрацию и способ употребления этой продукции, пренебрегая рекомендациями производителей.

При этом из-под запрета выведены компоненты, используемые для производства парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии.

Госдума утвердила законопроект о запрете «сухого алкоголя» 19 декабря. Документ был подписан президентом РФ 27 декабря.

«Сухой алкоголь» впервые был запатентован в Японии. В США этот продукт официально запрещен в почти 30 штатах. Впрочем, во многих других странах статус порошкового алкоголя не определен, и поэтому чаще всего его продают через интернет.

Между тем ряд российских экспертов называют порошковый алкоголь наркотиком. В частности, об этом заявлял глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Порошкового алкоголя быть в принципе не может. Это обычный порошковый наркотик. Есть термин «алкогольный напиток», он имеет цвет, аромат, вкус, жидкостную основу и определенную психоэмоциональную окраску, которую дает нашему человеку при употреблении, – отметил эксперт (цитата по «Вести ФМ»). – С начала XX века идет борьба на мировом рынке между алкоголем и наркотиками. И даже тот сухой закон с 1919 по 1932 годы прошлого века в США, все это направлялось наркотическим бизнесом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.19

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