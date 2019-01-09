Психологи советуют не торопиться с выполнением новогодних обещаний

В России прошли новогодние праздники, однако далеко не все граждане вышли на работу в первый рабочий день. По мнению психологов, не стоит загружать себя сразу после продолжительного отдыха. То же касается и выполнения обещаний, которые россияне дают себе в новогоднюю ночь.

Каждый десятый работающий россиянин продлил себе новогодние каникулы за счет отгулов или отпуска, пишет РЕН ТВ. Примечательно, что такое решение многие приняли еще до наступления 2019 года.

Психологи такое поведение считают нормальным и не рекомендуют загружать себя работой в первые дни после праздников. При этом легкая тоска – вовсе не аномалия. «Это нормальное состояние, которое у любого человека должно быть переменным. Радость праздника. Грусть расставания с праздником, бездельем и эйфорией. И счастье вернуться на любимую работу», – отмечают психоаналитики.

Кроме того, эксперты не советуют рьяно приниматься за выполнение новогодних обещаний. «Если человек хочет начать жизнь с белого листа, это означает, что он недоволен, неудовлетворен. Это дорога к самобичеванию», – считают специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.19

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