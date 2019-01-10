В 2018 году у каждого третьего бизнесмена в России вымогали взятки чиновники

33% российских предпринимателей столкнулись в 2018 году с тем, что у них вымогали взятки. При этом треть из них все же согласилась заплатить. Половина бизнесменов уверены, что чиновники специально создают препятствия для малого и среднего предпринимательства в России.

Согласно опросу, проведенному специалистами «Бизнес-Успех» (проект «Опоры России») и Zaim.com, в котором участвовали 110 представителей малого и среднего бизнеса, каждый третий предприниматель столкнулся с проявлениями коррупции в 2018 году. 11% признались, что дали взятку, 22% отказались платить, пишут «Известия».

Только 17% бизнесменов считают, что чиновники работают на благо предпринимательства, 46% уверены в обратном, по их мнению, местные власти постоянно создают преграды для бизнеса. 37% респондентов сказали, что контролирующие органы хотя и не мешают, но и не способствуют развитию компаний.

По словам экспертов, в России в последнее время изменилась суть коррупции, если раньше взятки были инструментом защиты бизнеса от произвола чиновников, то теперь их дают для ускорения тех или иных забюрократизированных процессов, с которыми предприниматели сталкиваются повсеместно.

Основную сложность для ведения бизнеса представляет не столько коррупция, сколько излишняя подозрительность госорганов. В частности, любые транзакции, выходящие за рамки рутинных бизнес-процессов, вызывают вопросы у контрольно-надзорных органов. Разъяснять суть каждой такой финансовой операции – процесс сложный и длительный, отмечают предприниматели.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что государственная система России в целом начинает проявлять большую лояльность по отношению к предпринимателям, однако правоохранительные органы и суды пока еще не успели подстроиться под более мягкую политику по отношению к малому и среднему бизнесу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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