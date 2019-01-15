С Дудя и Ивлеевой потребовали 100 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал гражданский иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста Юрия Дудя и звезды Instagram Анастасии Ивлеевой, сообщили в пресс-службе суда.

«Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Ю.А. Дудя и А.В. Ивлеевой был зарегистрирован Мещанским районным судом Москвы в конце декабря», – приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Истецом выступил Бестаев А.А.. Он потребовал опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю, а также взыскать с Ивлеевой и Дудя по 50 млн рублей – совокупно 100 млн рублей. Что именно оскорбило истеца, в суде уточнять не стали. Интервью было опубликовано на youtube-канале «вДудь» в конце августа 2018 года и набрало более 21 млн просмотров.

Юрий Дудь – российский журналист и видеоблоггер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года – заместитель гендиректора. Он является ведущим авторского шоу на youtube, где берет интервью у известных людей. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 467 млн просмотров. Юрий Дудь занял 50-е место среди российских знаменитостей в июльском рейтинге журнала Forbes.

Анастасия Ивлеева – телеведущая и видеоблоггер, получившая большую известность в Instagram. Являлась ведущей телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка».

Москва, Иван Гридин

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