Дембелям хотят перекрыть доступ в социальные сети на пять лет

Министерство обороны предлагает ограничить военнослужащих запаса в пользовании социальными сетями. Солдатам и офицерам, которые проходили службу в частях с секретным режимом или имели доступ к документам, содержащим гостайну, запретят вести личные страницы в течение пяти лет. В свою очередь эксперты считают, что проконтролировать исполнение требования практически невозможно.

Поправки в ФЗ «О статусе военнослужащих», которые предусматривают ограничения использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и интернете, были приняты Госдумой в первом чтении в ноябре. Ко второму чтению Минобороны предлагает распространить запрет и на запасников, пишут «Известия».

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах, – сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. – А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства».

В настоящее время подобные ограничения для должностных лиц или граждан предусмотрены законом «О государственной тайне». В частности, при заключении договора или контракта с ними могут оговорить, например, запрет на выезд в иностранные государства. Похожая норма будет действовать и на военнослужащих запаса, имеющих личную страницу в соцсетях.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, военнослужащих, которые имели доступ к секретам, всегда ограничивали, только раньше речь шла о запрете выезда за рубеж. «Теперь для того, чтобы связаться с человеком в любой точке мира, достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети для запасников вполне логичен», – пояснил Шурыгин.

В то же время эксперты указывают на то, что закон будет сложно применять. Ничто не мешает военнослужащим завести аккаунт под другим именем. При этом зарубежные социальные сети отказываются предоставлять персональные данные по запросу российских спецслужб.

Стоит отметить, что в мировой практике есть несколько примеров, когда пользование соцсетями стало причиной утечки секретной информации. Например, в США после нескольких таких случаев для солдат разработали памятку с шестью основными правилами поведения в соцсетях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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