В России хотят автоматизировать регистрацию рождения и смерти

Российские власти Власти намерены ввести автоматическую систему регистрации рождения и смерти граждан. В итоге россиянам не придется собирать документы. Сейчас эти процедуры проводятся в МФЦ или в отделах ЗАГСов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на неназванных представителей Минэкономразвития.

По данным издания, система пройдет тестирование на самых востребованных и социально значимых услугах, в дальнейшем их перечень может быть расширен. Сейчас регистрация рождения или смерти производится по заявлению гражданина и приложенных к нему документах.

В ноябре «Коммерсантъ» писал, что на компьютерах общего доступа в центрах МФЦ хранились копии паспортов и других документов граждан. Файлы находились в общем доступе, а сотрудники центров не удаляли их. В МФЦ призвали россиян не оставлять копии документов на общественных компьютерах. Позднее стало известно, что на технике в центрах госуслуг стали появляться «наглядные напоминания» для пользователей о необходимости удалять личные данные с рабочего стола и из корзины. В Роскомнадзоре отмечали, что не обнаружили подтверждения того, что к данным россиян на компьютерах в МФЦ имел доступ «неограниченный круг лиц».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.01.19

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