В России упал рейтинг доверия к власти, СМИ и общественным организациям

Россия оказалась в конце списка стран по уровню доверия к общественным институтам. В то время как во всем мире растет доверие граждан к общественным организациям, бизнесу, властям и медиа, в РФ показатель падает.

В докладе американской исследовательской компании Edelman по общему уровню доверия к институтам Россия занимает последнее место с индексом 29 из 100, передает РБК. При этом за год показатель снизился: в начале 2018 года он составлял 36 пунктов.

Так россияне оказались в конце рейтинга по уровню доверия к общественным организациям – 23%. Для сравнения в Китае этот показатель равен 74%, в Канаде – 59%, в Великобритании – 47%.

Предпринимателям в России верят лишь 34% респондентов, 80% – в Китае, 58% – в Бразилии, 44% – в Испании.

На последнем месте РФ и по уровню доверия к СМИ. Только четверть россиян верят медиа. С прошлого года этот показатель снизился на 9%.

Индекс доверия к правительству в России упал сильнее всего: за год показатель снизился сразу на 10% и составил 34%. Впрочем, по этому пункту РФ не занимает последнюю строчку, опередив Мексику, Францию, Бразилию и ряд прочих государств.

В опросе Edelman приняли участие более 33 тысяч человек из 28 стран мира.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.19

В Ишиме закрыли школу, где обвалилась часть потолка, ремонт начнется в марте. / В Первоуральске начали судить бывшего главного архитектора города (СКРИН). / Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк «Уралмаш». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»