В России впервые за десять лет сократилось число жителей

Росстат опубликовал новые данные по численности населения. Согласно статистике число жителей России сократилось на 87 тысяч человек. Негативная динамика отмечается впервые за последние десять лет.

На январь 2019 года Росстат насчитал 146 млн 793,7 тысячи россиян. В 2018 году этот показатель достигал 146 млн 880,4 тысячи человек, следовательно, за год население страны сократилось на 86 тысяч 688 человек.

Городское население в России составляет 109 млн 451 тысяча человек, сельское население – 37 млн 342 тысячи человек. В столице, по данным Росстата, постоянно проживают 12 млн 630 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – 5 млн 381 тысяча человек.

В последний раз численность населения страны сокращалась в 2008 году. Последние десять лет число жителей России только увеличивалось, передает «Интерфакс».

Правительство возлагает большие надежды на нацпроект «Демография», на реализацию которого выделено 3 трлн рублей. Проект включает в себя пять подпунктов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин – создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах, старшее поколение и активное долголетие, укрепление общественного здоровья и пятый под названием «Спорт-норма жизни».

Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, нацпроект «касается каждого, кто живет в нашей стране». «Все это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные – не менее трех триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты», – отметил глава кабмина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.19

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