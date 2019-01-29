Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в феврале и марте

Февраль и март на европейской территории России будут вполне зимними месяцами. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну», – констатировал он.

Погода в феврале и марте будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой, подчеркнул Роман Вильфанд. По его словам, прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами, а также оттепели. Он также отметил, что будет достаточно много осадков, из-за чего ждать скорого появления первой зелени не стоит.

«В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова. Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут», – приводит «РГ» слова главы Гидрометцентра.

Интересно, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. «Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла», – отметил Вильфанд. На азиатской территории России, к которой относятся Урал, Сибирь и Дальний Восток, в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода. В Якутии и Красноярском крае обычные для этих месяцев температуры – 20-30 градусов ниже ноля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.19

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