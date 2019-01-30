Россия оказалась в конце списка самых безопасных стран мира

По версии журнала Global Finance криминогенная обстановка в России оставляет желать лучшего. В рейтинге самых безопасных стран мира РФ не попала даже в сотню.

Специалисты оценивали государства по нескольким критериям, таким как возможность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития, вероятность стихийных бедствий и уровень угрозы для безопасности граждан. В общей сложности в список попали 128 стран.

В пятерку лидеров вошли Австрия, Португалия, Финляндия, Швейцария, возглавляет рейтинг Исландия.

Россия оказалась на 108 строчке между Турцией и Камбоджой. Эксперты объяснили столь низкий рейтинг РФ экономическим спадом из-за кризиса и высоким уровнем преступности.

Замыкают список Филиппины, Йемен, Гватемала, Эль Сальвадор и Нигерия. Эти государства считаются самым небезопасными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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