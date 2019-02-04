Молодые россияне больше других хотят переехать за границу

Среди граждан России, которые бы хотели уехать жить в другую страну, 41% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Таковы результаты опроса, проведенного социологами «Левада-центра».

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, проживающих в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Общая доля участников опроса, заявивших о желании эмигрировать, составила 17%. Из них наиболее высокий процент – 41% – составляет молодежь. Наименьший показатель в группе старше 55 лет, из них только 5% хотели бы покинуть родину.

О стремлении перебраться за границу чаще заявляют жители крупных городов, нежели сельское население.

«Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства», – отметили исследователи.

Что касается отношения к тем, кто уехал, то опять же молодежь лучше воспринимает эмигрировавших: 96% из этой возрастной группы относятся к эмигрантам «позитивно» и «нейтрально». В категории от 55 лет наиболее негативное отношение к уехавшим из страны.

За последние семь лет достигла максимума доля тех, кто «определенно не хотел бы переезжать за границу» – 61%. С прошлого года этот показатель вырос на 5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

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