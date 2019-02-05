Россияне чаще остальных сталкиваются с оскорблениями и сексуальными рисками в интернете

Россия заняла 19-е место из 22 в рейтинге стран по индексу цифровой культуры. К таким выводам пришли аналитики американской компании Microsoft при подготовке ежегодного исследования по оценке культуры общения и уровня личной безопасность пользователей Сети.

Так, по итогам прошлого года 74% россиян сталкивались с угрозами личного характера в интернете при общемировом уровне в 68%. Оскорблениям в интернете подвергся 71% жителей РФ (общемировой показатель – 51%), а 40% россиян рассказали, что они столкнулись с целенаправленным компрометированием. О том, что стали жертвами фейковых публикаций сообщили 18% участников опроса в России.

Из отчета компании также следует, что в минувшем году 65% россиян сталкивались с рисками сексуального характера, 45% получали нежелательный контент подобного рода, а 31% – неуместные романтические предложения и просьбы прислать интимные фотографии. «В России риск пострадать от посторонних людей практически вдвое выше, чем в мире (60 против 36%). Больше остальных россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33% против мирового показателя в 26%)», – говорится в исследовании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.19

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