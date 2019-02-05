Россиян лишат дополнительного выходного в феврале, но сократят рабочий день

Россияне останутся без дополнительного выходного в понедельник после Дня защитника Отечества, который в этом году выпал на субботу. В Роструде напомнили, что этот выходной день будет перенесен на майские праздники.

«Этот выходной перенесен не на понедельник, как в общем порядке это обычно делается, а на 10 мая, чтобы сделать длинными вторые майские выходные», – пояснил замруководителя ведомства Ивана Шкловцева, чьи слова приводит ТАСС.

Чиновник таже сообщил, что 22 февраля россиян, которые трудятся по стандартному графику пятидневной рабочей недели, ждет сокращенный рабочий день – граждане могут уйти с работы на час раньше, передает РИА «Новости».

Таким образом, на День защитника Отечества жители РФ будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые и так являются выходными.

В марте у россиян будет дополнительный выходной в честь Международного женского дня, который выпадает на пятницу.

Напомним, в мае из-за переноса новогодних выгодных жители России будут отдыхать 9 дней: с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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