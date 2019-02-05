В российских школах растет дефицит учителей

В школах России наблюдается острая нехватка учителей. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.

По ее словам, к 2029 году в России дефицит школьных учителей составит 188 700 человек, передает «Интерфакс». «На сегодняшний день педагоги в возрасте 20-25 лет составляют 5,5%. Эта цифра не изменится к 2024 году, более того, она будет увеличиваться», – рассказала Васильева на III Международной конференции по управлению качеством образования.

Министр пояснила, что информация получена путем анализа больших данных, поступающих из школ по всей стране.

В Минпросвещения добавили, что нехватка педагогов будет расти в том случае, если правительство не предпримет никаких шагов для решения этой проблемы. Однако в министерстве уже есть план мер, в частности, разрабатывается программа по поддержке сельских учителей, а также планируется увеличить прием и качество подготовки студентов педагогических вузов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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