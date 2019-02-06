Замминистра пожаловался на острый дефицит оборудования у спасателей МЧС

МЧС России испытывает острый недостаток средств защиты и инженерного вооружения. Дефицит техники и спецоборудования у спасательных подразделений МЧС достигает 90%, заявил заместитель министра Александр Чуприян. «На сегодняшний день в наличии более 7,3 тыс. единиц, а потребность в закупке – свыше 107 тыс. единиц», – пояснил он.

По словам Чуприяна, особо остро спасатели ощущают нехватку средств инженерного вооружения, а также радиационной, химической и биологической защиты. Помимо этого, подразделениям МЧС не достает автомобильной и медицинской техники. В связи с этим будут предприняты меры, заверил замминистра. «Уже сейчас мы совместно с Фондом перспективных исследований занялись разработкой новых образцов экипировки для спасателей», – сказал Чуприян. Как это может повлиять на восполнение дефицита спецтехники у спасателей, он не пояснил, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.19

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