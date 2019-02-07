В России ликвидируют дачные участки

В России полным ходом идет «дачная реформа». С нового года вступил в силу закон, который упразднил понятие «дачные участки», оставив только садовые и огородные. Впрочем, владельцам дач можно не торопиться переоформлением документов.

Сегодня Госдума в первом чтении планирует рассмотреть изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые связаны с «дачной реформой», пишет «Российская газета». В частности, из КоАП предлагают убрать такое понятие как «дачный дом».

Однако закон не обязывает дачников срочно что-то предпринимать в связи с тем, что такая организационно-правовая форма как дачное некоммерческое товарищество больше не предусмотрена, поясняет гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин. По его словам, дачные товарищества просто становятся садоводческими. «Переходными положениями предусмотрено, что до приведения уставов ДНТ в соответствие с новым законом к ним применяются положения о садоводческих некоммерческих товариществах», – уточняет глава МособлБТИ.

Оставшиеся в законе две формы земельных участков – садовые и огородные – отличаются тем, что в садоводческих товариществах теперь можно строить жилые, садовые дома и хозпостройки, в огороднических только хозяйственные постройки. «Иными словами, ДНТ в спокойном режиме без спешки могут приводить свои уставы в соответствие с законодательством, а до этого обязаны руководствоваться нормами закона о СНТ», – добавил Беднягин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.19

Россияне затянули пояса потуже: уверенность в завтрашнем дне продолжает снижение. / В Тугулыме водитель получил реальный срок за езду в пьяном виде. / Ирбитский молзавод просит силовиков спасти его от вредительских роликов (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»