Министр просвещения РФ просит родителей не обсуждать учителей при детях

Родители не должны обсуждать учителей в присутствии детей, так как это подрывает авторитет школьных педагогов. Такое заявление сделала министр просвещения РФ Ольга Васильева. «И вы становитесь, и я становлюсь свидетелем того, что где-то происходят конфликтные ситуации – среди родителей и учителей. И, что особенно прискорбно для меня и для вас, что в эти конфликты вовлекаются дети. Это подрывает, в первую очередь, авторитет учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, пример для ребенка», – сказала Васильева в ходе диалога с родительским сообществом.

Глава ведомства отметила, что в ее семье обсуждение учителя с детьми было «просто невозможно», и благодаря этому авторитет учителя был непререкаем. «Вот здесь мы должны четко понимать, что и между родителями и школой, и школой и родителями должно быть глубочайшее взаимопонимание и должны быть четкие линии, куда каждая из сторон не может идти», – приводит «Интерфакс» слова Васильевой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.19

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