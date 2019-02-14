Эксперты не нашли на российских прилавках качественных пельменей

Эксперты Роскачества организовали маштабную проверку качества пельменей на российских прилавках. В итоге они не смогли найти ни одного производителя, достойного «Знака качества», рассказал руководитель ведомства Максим Протасов.

Было выявлено множество проблем, например, остатки антибиотиков в мясе, подмена заявленных на этикетке ингредиентов дешевыми аналогами, наличие не указанных в составе ингредиентов, таких как крахмал, загустители. По словам Максима Протасова, в двух случаях из 48 было выявлено превышение допустимых норм по содержанию антибиотиков, в девяти содержались незаявленные компоненты – курица, искусственные добавки.

«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», – посетовал Протасов. Он также рассказал, что ряд производителей уже отреагировал на итоги проверки, заверив, что контроль на производстве был усилен или произошла смена поставщиков сырья. «Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», – отметил глава Роскачества.

Напомним, минувшей весной некоммерческая организация «Росконтроль» исследовала наиболее популярные среди россиян марки пельменей. В итоге в список опасной для здоровья продукции попали такие марки пельменей как «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ». В них была обнаружена сальмонелла. Не менее опасной оказалась продукция под маркой «Ближние горки», так как в ней содержались листерии. В продукции марки «У Палыча» нашли сразу обе опасные бактерии.

Москва, Иван Гридин

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