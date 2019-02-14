Путин предложил ввести отдельную статью в Уголовный кодекс для главарей ОПГ

Президент России Владимир Путин предложил ввести отдельное уголовное наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Согласно предлагаемым им поправкам, занятие высшего положения в преступной иерархии должно наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Законопроект опубликован в базе данных Госдумы.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В случае принятия, УК РФ дополнится статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По этой статье, наряду с лишением свободы устанавливается штраф «в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. «Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность», – говорится в документе.

При этом, говорится в документе, благодаря своему положению в преступной иерархии, лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности. Действующее законодательство предусматривает, что уголовная ответственность для лидеров ОПГ может наступить только в случае, если они совершили общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.210 УК РФ. «При этом уголовная ответственность за факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрено», – подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект главы государства устраняет этот правовой пробел.

Москва, Иван Гридин

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