«Много пьют и кичатся богатством»: русскую душу расшифровали с помощью лимона

Россияне покупают много лимонов, потому что много пьют и кичатся своим богатством. К такому выводу пришел представитель компании Limoneira Гарольд Эдвардс. Откровения бизнесмена опубликовал журнал Forbes.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Эдвардс занимается поставками цитрусовых и авокадо и заявляет, что в России покупают гораздо больше лимонов на душу населения, чем в других странах. По его мнению, россияне закусывают лимонами водку и чай, а так как много пьют и того, и другого, растет и потребление лимонов: климат не позволяет выращивать лимоны в России в промышленных объемах, фрукты поставляют из-за границы по высокой цене, а россияне покупают их, чтобы показать, что могут себе это позволить.

Так же поступают и жители Юго-Восточной Азии, говорит бизнесмен.

Отметим, что Россия является вторым в мире (после США) импортером лимонов – ежегодно в страну ввозится около 200 тысяч тонн. Основными поставщиками являются Турция, ЮАР и Аргентина. Пик потребления лимонов, по данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, приходится на 2011 год – 1,6 кг на душу населения. С тех пор показатель постепенно снижается.

Россияне считают цитрусовые одним из лучших средств профилактики респираторных вирусных инфекции, поэтому спрос на них резко возрастает в холодное время года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.02.19

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