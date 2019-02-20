Россияне не верят в возможность честного бизнеса в стране

Больше половины жителей России (62%) не верят в возможность честно вести бизнес в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник», данные которого приводит РБК. Противоположной позиции придерживаются 34% респондентов.

Стоит отметить, что в 2017 году в возможность честного бизнеса верил 41% участников опроса, сомневались – 56%. Десять лет назад эти показатели были на уровне 21% и 69% соответственно.

Большинство участников опроса (89%) при этом признались, что положительно относятся к предпринимателям. О негативном отношении к бизнесменам заявили 6% россиян. В 2009 году эти показатели составляли 79% и 13% соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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