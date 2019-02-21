Социологи рассказали, сколько россиян ругаются матом

Согласно данным опроса, каждый пятый житель России ежедневно ругается матом. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он назвал признавшихся в использовании нецензурщины граждан «самыми честными людьми».

Федоров рассказал, что недавно проведенное социологическое исследование касалось различных аспектов использования русского языка, в том числе его чистоты. По его словам, употребление мата заняло третье место среди языковых нарушений.

При этом наиболее частым отклонением от языковой нормы стало использование местных диалектов, отметил гендиректор ВЦИОМ, передает РИА «Новости». По его словам, об этом говорил каждый третий респондент.

На втором месте оказался профессиональный сленг: в этом нарушении признались 23% опрошенных, сообщил Федоров.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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