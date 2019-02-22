Путин подписал указ о военных сборах для запасников

Пребывающие в запасе россияне будут призваны на военные сборы сроком до двух месяцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации 21 февраля.

Согласно указу, запасники должны пройти сборы в Вооруженных силах, Национальной гвардии, структурах госохраны и органах Федеральной службы охраны. Сроки проведения сборов будут согласовываться с администрациями регионов. Исключение составляют проверочные сборы, сроки которых определяет Министерство обороны РФ, следует из документа. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Стоит отметить, что ежегодно на военные сборы привлекается около 5 тысяч человек.

Напомним, в январе Владимир Путин упразднил названия «военная кафедра» и «военный факультет» в вузах. Они будут заменены названием «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования». Обучающиеся в этих центрах будут направляться на учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.19

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